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الكشف عن وجهة ماتيو أليماني بعد قرار رحيله عن برشلونة

الأربعاء 03 مايو 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن وجهة ماتيو أليماني بعد قرار رحيله عن برشلونة



وكالات / سما /

ذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن ماتيو أليماني المدير الرياضي في فريق برشلونة الإسباني والذي قرر الرحيل عن البرسا مؤخراً يقترب من تولي منصب المدير الرياضي لنادي أستون فيلا الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي برشلونة مساء يوم الثلاثاء رحيل ماتيو أليماني عن الفريق الإسباني حيث كان القرار نابع منه شخصياً لرغبته في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية أن ماتيو أليماني قرر الرحيل عن برشلونة من أجل مشروع جديد وليس بسبب أي مشاكل بينه وبين إدارة النادي بقيادة خوان لابورتا.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن ماتيو أليماني على استعداد لقبول عرض أستون فيلا حيث تتم مناقشة التفاصيل النهائية بالوقت الحالي ومن المتوقع الإعلان عن انضمام أليماني للفريق الإنجليزي قريباً.

وأكمل الصحفي الإيطالي أن ماتيو أليماني أبلغ خوان لابورتا عن قراره بمغادرة برشلونة لأنه يغريه هذا الفصل الجديد مع أستون فيلا.

 
#ماتيو أليماني #برشلونة #المدير الرياضي #أستون فيلا

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