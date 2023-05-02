مسؤولون إسرائيليون: سابق لأوانه القول إن الجولة القتالية انتهت ولا مبرر لاحتجاز جثمان عدنان

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون إسرائيليون صباح اليوم، الأربعاء، إنه لا يوجد وقف إطلاق نار مقابل قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل، وأنه من السابق لأوانه القول إن الجولة القتالية، أمس والليلة الماضي، قد انتهت، وأن إسرائيل لم تلتزم بتحرير جثمان الشهيد خضر عدنان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المسؤولين الإسرائيليين، دون ذكر هويتهم، قولهم إنه بالرغم عن إعلان وقف إطلاق نار، وإعلان الجيش الإسرائيلي عن عودة الحياة إلى طبيعتها في "غلاف غزة" وجنوب إسرائيل، إلا أنه "من السابق لأوانه أن نقدر إذا كانت هذه الجولة باتت من ورائنا".

وأضافوا أنه "لا يوجد وقف إطلاق نار بالنسبة لإسرائيل. والإدراك لدينا هو أن حماس فرضت على الجهاد الإسلامي التوقف. ولم نأت للتحدث هذه الليلة، فهذا مبكر جدا".

وفيما يتعلق بتحرير جثمان الأسير خضر عدنان، الذي استشهد صباح أمس بعد إضراب عن الطعام دام 87 يوما، قال المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم إنه "لا يوجد أي التزام بإعادة جثته، لكن من الجهة الأخرى هو لا يستوفي أي اعتبار يبرر (استمرار) احتجاز الجثة".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين فلسطينيين قولها، قبيل فجر اليوم، إنه جرى الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار بدءا من ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء.

وأضاف المصدران الفلسطينيان أن وقفا "متبادلا ومتزامنا" لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة 3:30 فجرا بجهود وساطة من جانب مسؤولي مصر وقطر والأمم المتحدة.

وذكر مصدر في الفصائل الفلسطينية في القطاع أن "اتفاق وقف إطلاق النار، كان نتيجة وساطة أطراف لوقف العدوان الإسرائيلي". بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة".