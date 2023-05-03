جيش الاحتلال يصدر بيانا عقب شنه سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

غزة/سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بيانا عقب شنه سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال: "هاجم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة نفقا وموقع لتخزين الأسلحة ومجمعات عسكرية وقاعدة عسكرية لحماس.

وادعى جيش الاحتلال في بيانه أن طائرات مقاتلة وطائرات عمودية هاجمت مجمعًا عسكريًا كان بمثابة معسكر تدريب لنشطاء خط إنتاج حماس، ومستودع أسلحة ومجمعين عسكريين.

وأضاف:" تم استهداف موقعين عسكريين، أحدهما يتبع للكوماندوز البحري، وأيضا نفق تحت الأرض."

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت فصائل المقاومة إطلاق رشقات صاروخية نحو مدن ومستوطنات الغلاف.

يأتي ذلك بعدما أطلقت فصائل المقاومة عشرات الصواريخ صوب مناطق الغلاف، رداً على استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان.