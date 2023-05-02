اتفاق وقف إطلاق نار مشروط يبدأ بين المقاومة والاحتلال

غزة/سما/

كشف مصدر في المقاومة في الفلسطينية، فجر اليوم، عن اتفاق وقف إطلاق النار يبدأ بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، سيكون متزامنا ومشروطا بالتزام الطرفين.

وقال المصدر لقناة الجزيرة القطرية: ان وقف إطلاق نار يبدأ فوراً بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد اتصالات حثيثة جرت خلال ساعات الأخيرة".

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار كان نتيجة وساطة أطراف لوقف العدوان الإسرائيلي.

وفي سياق متصل ذكر موقع 0404 العبري أنه لا توجد لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لتصعيد الوضع وشن عملية كبيرة في غزة.

وأضاف الموقع: " نتنياهو الذي ينظر إلى جميع الساحات وكافة الجبهات التي تواجه إسرائيل يريد الرد بطريقة محددة لضرب بعض البنى التحتية للعدو في غزة وليس أبعد من ذلك.

وتابع: " بحسب رؤية نتنياهو الأمنية والمدعومة بالكامل من قبل قادة المنظومة الأمنية فإن إسرائيل معنية حالياً بتأجيل مواجهة محتملة قد تجر إيران إلى المعركة.



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما تواصل فصائل المقاومة إطلاق رشقات صاروخية نحو مناطق الغلاف.

يأتي ذلك بعدما أطلقت فصائل المقاومة عشرات الصواريخ صوب مناطق الغلاف، رداً على استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان.