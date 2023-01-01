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إصابة 3 مستوطنين جراء قصف المقاومة الأخير.. وجيش الاحتلال يصدر بيانا

الأربعاء 03 مايو 2023 01:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مستوطنين جراء قصف المقاومة الأخير.. وجيش الاحتلال يصدر بيانا



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين جراء قصف المقــاومة الأخير على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ووفق الاعلام العبري، فان مستوطنتين اثنتين (46 عاما، و63 عاما) أصيبا  بجراح طفيفة أثناء هروبهن للمناطق المحمية، وتم نقلهن للعلاج في مستشفى برزيلاي، ومستوطنة ثالثة سقطت على يدها  بالنقب المحتل.


ونشر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بياناً عقب شنّ طائراته الحربية عدة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزّة، وأسفرت عن بعض الأضرار المادية.

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ له عقب سلسلة غارات: "إنَّ طائرات مقاتلة أغارت على مجمع تدريب لمنظمة حماس، وموقعاً عسكرياً به مستودع أسلحة وموقع لإنتاج الأسلحة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع".

وأضاف: "حماس تتحمل المسؤولية عما يحدث من غزّة وستدفع ثمن أيّ انتهاك".

#مستوطنات #المقاومة #غزة #اسرائيل

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