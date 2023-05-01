الإعلام الحكومي: سنعاقب ناشري فيديو حادثة طفل "أصداء".. والنيابة العامة تباشر تحقيقاتها

غزة/سما/

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم، أنه سيتم محاسبة من ينشر مقاطع فيديو لحادثة وفاة الطفل حمادة نضال حسن اقطيط في حديقة الحيوان بخان يونس وفق القانون.

وذكر أن المكتب سيزود النيابة العامة ببيانات من يقوم بالنشر، لاتخاذ المقتضى القانوني، داعيةً المواطنين الإبلاغ عبر صفحة المكتب عن كل من ينشر هذه المقاطع.

من جهتها ذكرت النيابة العامة بغزة، مساء اليوم، أنها باشرت تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل المجني عليه/ حمادة نضال حسن اقطيط، البالغ من العمر 6 سنوات داخل مدينة أصداء الترفيهية، مشيرة إلى أن التحقيقات لاتزال جارية بالخصوص لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها حسب الأصول.

وأضافت في تصريح صحفي:" إن النيابة العامة إذ تتقدم بالتعزية من ذوي المجني عليه وتسأل الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، لتؤكد على كافة المواطنين بحظر نشر أوتداول أية صور فوتوغرافية أو تسجيلات فيديو خاصة بالواقعة التزاما بالقواعد القانونية ومراعاة لمشاعر ذوي المتوفى وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.