قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، حيث اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سلفيت، داهمت قوات الاحتلال عدة بلدات واعتقلت الأسير المحرر رامي راتب الديك عقب اقتحام منزله في بلدة كفرالديك.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، خضر هندي عجاجية (22 عاما) من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، والأسير المحرر عزام عبد الوهاب حمامرة (26 عاما)، ومحمد أحمد شوشة (17 عاما) من قرية حوسان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واعتقلت شرطة الاحتلال شابا بلدة العيسوية قضاء القدس على خلفية نشر مقطع فيديو له عبر منصة "تيك توك"، وهو يحرق العلم الإسرائيلي.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحـتلال الشـاب محمود الكلوني من حاجز عسكري.