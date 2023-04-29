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موقع عبري : نتنياهو يخفي لقاء مع حاكم فلوريدا لهذا السبب ..

الأحد 30 أبريل 2023 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : نتنياهو يخفي لقاء مع حاكم فلوريدا لهذا السبب ..



القدس المحتلة / سما /

أخفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقاء جمعه الخميس الماضي، مع حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، والذي يتوقع أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن نتنياهو ومكتبه لم ينشر أي صورة أو تصريح عن اللقاء كما جرت العادة، وأخفى ذلك، لكن دي سانتيس نشر صورة للقاء عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.

وتبين أن مقربون من نتنياهو من بينهم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، هم من نسقوا لعقد اللقاء الذي تم إخفاءه.

ووفقًا للموقع، فإن نتنياهو أخفى اللقاء حتى لا يزعج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، إلى جانب رغبته في عدم ازعاج الرئيس الحالي جو بايدن الذي أعلن من ناحية عزمه الترشح للانتخابات، وكذلك لامتناعه حتى الآن عن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومته.

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