قرار قضائي بالغاء اضراب المعلمين في "اسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أصدرت محكمة العمل أمرا احترازيا يقضي بمنع الإضراب الذي أعلنت عنه منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، والذي كان مقررا له في صفوف العواشر والحوادي عشر غدا، الأحد.

وجاء قرار محكمة العمل بناء على توجه وزارتي التربية والتعليم والمالية ومركز الحكم المحلي، على أن تقدم منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ردها على القرار لغاية الساعة الثانية من ظهر الأحد.

ويستدل من قرار محكمة العمل أن "عدم انتظام الدراسة لطلاب صفوف العواشر والحوادي عشر من أجله أن يشوش ويضر بشكل كبير باستعدادات الطلاب لامتحانات البجروت".

وأضاف أنه "ستكون امتحانات في مختلف المواد بالمدارس وستكون هناك ساعات تدريس في المواد التي يتم فيها اختبار الطلاب، بالإضافة إلى الاستعدادات لامتحانات البجروت".

وكانت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية قد أعلنت، الجمعة، عن إضراب في صفوف العواشر والحوادي عشر الأحد، احتجاجا على عدم تقدم المفاوضات مقابل وزارتي المالية والتربية والتعليم حول اتفاق أجور جديد للمعلمين في المدارس فوق الابتدائية.

ونفذت منظمة المعلمين في الشهرين الأخيرين خطوات احتجاجية بسبب عدم تقدم المفاوضات، بينها عدم قيام المعلمين بفعاليات خارج ساعات التعليم، والامتناع عن الخروج لرحلات مدرسية وعدم تقديم علامات الطلاب في الامتحانات.

وتطالب منظمة المعلمين بأن يكون راتب المعلم المبتدئ 12 ألف شيكل، بينما قدمت وزارة المالية اقتراحا بأن يكون هذا الراتب 9800 شيكل بدلا من 8500 شيكل اليوم.

وبحسب اقتراح وزارة المالية، فإن راتب المعلم المبتدئ الذي يحمل لقب الماجستير سيكون 10300 شيكل وأن يرتفع راتب المعلم بشكل تدريجي بزيادة تتراوح ما بين ألف شيكل بعد خمسة سنوات عمل وبضع مئات الشواكل مقابل فترة أقدمية أطول. كذلك تطالب الوزارة بألا تنفذ منظمة المعلمين إجراءات احتجاجية لفترة طويلة.