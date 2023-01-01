  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعرّف على طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2023 في فلسطين

السبت 29 أبريل 2023 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرّف على طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2023 في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، عن طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" لعام 2023.

وكشف الوزراة، أن عدد الأسئلة الواردة في كل مادة من المواد عبارة عن سبعة أسئلة، والإجابة عن السؤال الأول إجبارية، وهذه المواد أو المباحث هي التربية الإسلامية، والتربية المسيحية، والرياضيات لجميع الفروع، والثقافة العملية، والتاريخ للفرعين الأدبي والشرعي، والجغرافيا، والفيزياء للعلمي والصناعي، والكيمياء للعلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي، والأحياء للعلمي والزراعي، والمحاسبة والمشاريع الصغيرة، والإدارة ، والاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات لجميع الفروع.

وعلى طالب الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام، أن يجب عن خمسة أسئلة من الأسئلة السبعة المطروحة في كل امتحان من هذه الامتحانات.

ومرفق اليكم صورة عن قرار الو زارة فيما يخص طبيعة هذه الأسئلة لهذا العام.

امتحانات التوجيهي

#امتحانات الثانوية العامة #الثانوية العامة #التوجيهي #وزارة التربية والتعليم #امتحانات التوجيهي

الأكثر قراءة اليوم

رجل في مطار دبي يصرخ "فلسطين حرة" أمام مسافرين إسرائيليين ويثير ضجة

تغريدة لوزير الخارجية الإسرائيلي تثير موجة سخرية

صور: وصول العائدين من السودان عبر معبر رفح البري

انتحار 3 جنود إسرائيليين خلال الشهر الجاري.. وهاليفي يصدر تعليمات

هل ستبقى دولة الاحتلال لتحتفل بمئويتها؟ جنرالان إسرائيليان يستعرضان عدة سيناريوهات

عملية نفق الحرية: بن غفير يعتزم إقالة مفوضة السجون الإسرائيلية

وزيرة الصحة: هذا هو المسبب الرابع للوفاة في فلسطين

الأخبار الرئيسية

صحيفة: هكذا ردت المقاومة على تصريحات نتنياهو حول تحريك صفقة تبادل الأسرى..

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة فجرا و اندلاع اشتباكات مُسلحة

20230429013346

فيديو: إصابة 3 مدنيين سوريين بقصف إسرائيلي على محيط مدينة حمص

بِدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين

هل ثمة صفقة تبادل أسرى قريبة أم تصريحات نتنياهو للتهدئة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية