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صحيفة: هكذا ردت المقاومة على تصريحات نتنياهو حول تحريك صفقة تبادل الأسرى..

السبت 29 أبريل 2023 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: هكذا ردت المقاومة على تصريحات نتنياهو حول تحريك صفقة تبادل الأسرى..



غزة / سما /

أكدت مصادر في المقاومة  الفلسطينية  لصحيفة الأخبار اللبنانية أن حكومة بنيامين نتنياهو تستمرّ في تعطيل مفاوضات التبادل، وهي لم تفعل شيئاً لإحيائها، متجاهلةً جهود الوسيط المصري الذي قطع شوطاً جيّداً خلال العام الماضي على طريق إبرام الصفقة.

وقالت مصادر المقاومة رداً على تصريحات نتنياهو: التي تعهد خلال بإعادة الجنود الأسرى في قطاع غزة، "هذا الملفّ لا يزال يشكّل أولوية لدى قيادة المقاومة، فيما حكومة الاحتلال تواصل المناورة، ممتنعةً عن تعيين مسؤول جديد عن الملفّ"، مضيفةً أن «المصريين حاولوا، خلال الأشهر الماضية، إنعاش المفاوضات، إلّا أن حكومة نتنياهو لم تُبدِ أيّ تجاوب يذكَر".

وأشارت إلى أن «المقاومة أعطت على لسان قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، سلطات الاحتلال مهلة محدَّدة لإتمام صفقة التبادل، تحت طائلة إغلاق الملفّ إلى الأبد والبحث عن طريقة أخرى لتحرير الأسرى".

وكان نتنياهو تعهّد ، في كلمته بمناسبة «ذكرى قتلى معارك إسرائيل» بإعادة الجنود الأسرى من غزة، قائلاً: «سنقف موحّدين وسنستعيد إخواننا: أورون، هدار، أبارا وهشام، وسنقف كأخوة وسنضمن قوّتنا من جيل إلى جيل".

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