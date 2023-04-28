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قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة فجرا و اندلاع اشتباكات مُسلحة

السبت 29 أبريل 2023 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة فجرا و اندلاع اشتباكات مُسلحة



رام الله/سما/

اقتحمت قوات كبيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي" فجر اليوم السبت 29 ابريل 2023، عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل مواطنين، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة.

وأفادت مصادر امنية بأن قوة كبيرة من جنود الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي طولكرم، اندلعت اشتباكات مُسلحة عنيفة، بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحام الأخيرة لمخيم نور شمس في المدينة.

وقالت مصادر صحفية: إن مقاومين فلسطينيين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة أجبرت جنود الاحتلال على الانسحاب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، وداهمت منزلاً وعاثت فيه خراباً، قبل أن تنسحب من المنطقة.

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