وزيرة الصحة: هذا هو المسبب الرابع للوفاة في فلسطين

رام الله/سما/

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، "إن مرض السكري هو المسبب الرابع للوفاة في العالم وعلى مستوى فلسطين".

وبحسب تقرير لوزارة الصحة عام 2021، فإن مرض السكري يسبب ما يقارب من 10.6% من مسببات الوفاة في فلسطين.

ووفق لآخر مسح بعام 2022، فإن نسبة الإصابة بالسكري للفئة العمرية 40-69 عاماً في فلسطين بلغت 20.8% من إجمالي الأفراد، 22.3% في الضفة الغربية و 18.3% في قطاع غزة.

فيما بلغت نسبة انتشاره بين الإناث أعلى من الرجال، حيث أظهر المسح أن نسبة الإصابة بمرض السكري بين الإناث للفئة العمرية 40-69 عاماً في فلسطين حوالي 24.3% وللذكور كانت 17.3%.

وأكدت الكيلة، أن مرض السكري يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الدولة والمجتمع، ويتطلب رعايةً وعنايةً تبدأ منذ لحظة الإصابة وتستمر مدى الحياة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تبذل كل جهد ممكن من أجل تطوير بمستوى الخدمات إلى المعايير العالمية، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، الذين تعمل معهم يداً بيد من أجل تقديم الرعاية الطبية التي تليق بأبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الكيلة: "إن الوزارة تقدم من خلال 495 عيادة ثابتة ومتنقلة بالإضافة إلى خمس مراكز تخصصية لمرضى السكري، الخدمات الوقائية والعلاجية لمرض السكري ومضاعفاته، بالإضافة إلى التقصي عن مختلف الأمراض غير السارية، بما فيها مرض السكري، لكل المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، والتقصي المبكر عن اعتلال الشبكية والقدم السكرية وعلاجها للوقاية من بتر القدم".