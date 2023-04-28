قنصليتنا لدى السعودية: وصول سفن إجلاء جاليتنا من الخرطوم إلى جدة

جدة/سما/

أعلنت قنصلية دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية في جدة، اليوم الجمعة، عن وصول الدفعة الثانية وعددها (37) والتي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا القادمين من السودان إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن الدفعة الأولى وصلت الأمس وعددها (31)، والذين كان في استقبالهم وفد من الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية يضم كلا من مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس إدارة المراسم، وقائد المنطقة الغربية للقوات السعودية، وطاقم القنصلية بجدة وعلى رأسهم السفير محمود الأسدي، حيث اطمئن عليهم وهنأهم بسلامة الوصول.

وأكد السفير الأسدي أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، واللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات الإجلاء والمشكّلة من الأجهزة الأمنية والسيادية الفلسطينية، قامت سفارة دولة فلسطين بالرياض وقنصلية دولة فلسطين بجدة باجراء اتصالات حثيثة مع خلية الأزمة للجهات الحكومية المختصة بالسعودية من أجل استقبال المواطنين من الخرطوم إلى جدة، مؤكدا تعاون السلطات السعودية عبر توفير تأمين المواصلات والسكن لهم.

ونقل الأسدي تحيات الرئيس محمود عباس، والشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على هذه المكرمة النبيلة والجهود غير المستغربة على أشقائنا في المملكة العربية السعودية لحرصها على تأمين خروج الفلسطينيين من السودان، وتذليل كافة العقبات حتى عودتهم بسلام إلى أهلهم وذويهم في أرض الوطن.

وأكد السفير استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في قنصلية فلسطين بجدة، بالتعاون مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفي المملكة العربية السعودية، وسفاراتنا في المملكة السعودية، والسودان، ومصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، لاستكمال استقبال المجموعات الأخرى القادمة من بورتسودان إلى القاعدة البحرية في جدة، والعمل على إجلائهم إلى أرض الوطن، والجهات الأخرى عبر أراضي الأردن، ومصر.