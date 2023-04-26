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قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" يزور إسرائيل

الخميس 27 أبريل 2023 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" يزور إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

يعقد قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الخميس، لقاءات مع قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث وصل إلى تل أبيب، مساء الأربعاء، بدعوة من رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.

وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن مايكل كوريلا، سيحل ضيفا على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هاليفي.

ووفقا للمتحدث العسكري الإسرائيلي، فإن كوريلا ، يعقد لقاء مسؤولين مشترك، كما تجمعه لقاءات مع بعض مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك مع قادة المؤسسة العسكرية والجيش.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي: "من المقرر أن يقوم كوريلا الخميس بجولة في قواعد الجيش الإسرائيلي، وأن يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وخلال زيارته إلى إسرائيل في تموز/يوليو 2022، اعتبر قائد "سينتكوم"، أن تعاونا بين إسرائيل ودول عربية في مجال الدفاع الجوي والدفاع أمام الصواريخ هو أولوية عليا بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال كوريلا إن لقاءه مع هؤلاء الضباط جعلوه يدرك الإستراتيجية الإسرائيلية من زاوية أخرى ونظرة الجنود الميدانيين. وقال إن لقاءه معهم كانت عبارة عن "مداولات معمقة حول الابتكارات والتكنولوجيا".

وبحسبه، فإن التحدي المركزي الذي يواجهه، كقائد "سينتكوم"، هو نفي الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تغادر الشرق الأوسط وتهدئة حلفاء أميركا بشأن التزام إدارة جو بايدن تجاه أمن حليفاتها.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي، بايدن، إلى تعزيز تعاون كهذا، بادعاء أن هجمات تشنها إيران ومنظمات موالية لها بصواريخ وطائرات مسيرة أصبحت "التهديد المركزي" على الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية.

وهذه هي الزيارة الخامسة لكوريلا إلى إسرائيل منذ توليه منصبه في نيسان/إبريل 2022، وكانت آخر مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

يذكر أن كوريلا خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية وقاتل خصوصاً في كوسوفو وأفغانستان والعراق، حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005.

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