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لهذه الأسباب.. "إسرائيل" تبقي حالة التأهّب عالية

الأربعاء 26 أبريل 2023 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الأسباب.. "إسرائيل" تبقي حالة التأهّب عالية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن مستوى التأهب لدى المنظومة الأمنية في إسرائيل بعد الأعياد وشهر رمضان، لا يزال عالياً، بسبب "إنذارات حول نوايا خلايا فلسطينية مسلحة تنفيذ عمليات".

ووصفت القناة  الـ14 العبرية الوضع الأمني بأنه "مقلق"، مشيرة إلى أن مستوى التأهب لا يزال عالياً بسبب أيضاً أن "المنظومة الأمنية تواجه ​​صعوبة في اعتقال منفذي العمليات الأخيرة".


ووفق موقع "خدشوت يسرائيل"، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد إلى زيادة حدة العمليات الفلسطينية بعد انقضاء الأعياد اليهودية.

#رمضان

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