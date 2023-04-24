إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار قرب رام الله

القدس المحتلة / سما /

أصيب مستوطن (28 عاما) بجروح متوسطة جراء عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الثلاثاء، عند مفترق "عيون الحرامية" قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لطواقم الإسعاف الإسرائيلية، بلغ عن إصابة طفيفة في اليد لمستوطن تعرض لإطلاق نار من مركبة مسرعة قرب رام الله، علما أن عملية إطلاق النار استهدفت دورية لشرطة الاحتلال.

وأمس الاثنين، استشهد حاتم نجمة، ويبلغ من العمر 39 عاما، وهو من بيت صفافا، برصاص مستوطن مسلح عقب عملية دهس مزعومة في "شارع يافا" بالمدينة، أسفرت عن 8 إصابات في صفوف المستوطنين.