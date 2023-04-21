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اصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبيت أمر

الجمعة 21 أبريل 2023 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبيت أمر



الخليل/ سما/

اصيب عصر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان قوة من جيش الاحتلال، تطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي خلال اقتحامها منطقة عصيدة، وألقى الجنود يشكل متعمد قنابل الصوت على منزل المواطن ابراهيم صالح ابو عياش، سببت رعبا وخوفا بين الأطفال داخل المنزل. واغلق جنود الاحتلال مدخل بيت أمر كما أطلق الجنود قنابل الصوت باتجاه مركبات المواطنين.

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