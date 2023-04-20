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رسميا .. سجن رئيس النهضة بتونس راشد الغنوشي

الخميس 20 أبريل 2023 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا .. سجن رئيس النهضة بتونس راشد الغنوشي



وكالات

أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، صباح الخميس، بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بسبب تصريحات سابقة له وُصفت بـ"التحريضية".


و أكدت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، منية بوعلي، أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار حكم بالسحن بحق  رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد أن ظل أكثر من 20 ساعة على كرسي في التحقيق، معتبرة أن "الملف فارغ تماما"، وفق تعبيرها.

ونشرت الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على "فيسبوك"، أنه عند إعلامه بقرار السجن، قال: "أمر المؤمن كلّه خير، الخير في ما قضى الله، اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل".

وتمت  إحالة 12 شخصا من ضمنهم الغنوشي على التحقيق بتهمة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا".

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