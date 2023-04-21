بايرن ميونخ وليفربول يوجهان صفعة قوية لماني

لم يتوقع أشد المتشائمين من بايرن ميونخ أن يكون الموسم الأول للمهاجم السنغالي ساديو ماني بهذا السوء، فقد كانت تُعلق عليه آمال كبيرة في الصيف الماضي ليكون نجم الفريق الأول بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

ويبدو أن تجربة ساديو ماني في النادي البافاري لن تستمر طويلاً، هذا ما تؤكده الصحافة الألمانية في الأيام القليلة الماضية، حيث أوضحت أن الإدارة قررت بيعه في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن مصادر ألمانية أن إدارة بايرن ميونخ غير راضية بتاتاً عن تصرف ساديو ماني المثير للجدل، وذلك باعتدائه بالضرب على زميله ليروي ساني عقب انتهاء مباراة مانشستر سيتي، بعد أن حدثت مشادة كلامية بين النجمين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ساديو ماني لم ينجح في بناء علاقة جيدة مع اللاعبين في بايرن ميونخ، بالإضافة إلى أن مستواه الفني متراجع للغاية، وهو ليس ضمن خطط المدرب الألماني توماس توخيل، ولذلك لا يوجد أي سبب يدفع النادي للإبقاء عليه في الموسم المقبل.

وسيحاول النادي البافاري جاهداً التخلص من ساديو ماني في الصيف، في حين يرغب اللاعب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديداً ناديه السابق ليفربول.

لكن أمنية ساديو ماني من الصعب أن تتحقق، لأن ليفربول لا يفكر بالتعاقد معه مرة أخرى، وذلك بسبب راتبه المرتفع وتخطيه حاجز 30 عاماً، لاسيما وأن النادي تعاقد مع داروين نونيز وجاكوب في الفترة الماضية لتعويضه، عدا عن وجود ديوجو جوتا ولويس دياز اللذان يتنافسان على مركز الجناح الأيسر.