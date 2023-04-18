الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الشيخ جراح

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن اعتقال فتى فلسطيني (15 عاما) من نابلس الليلة الماضية بزعم تنفيذه عملـية إطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يوم أمس والتي أدت لإصابة اثنين من المستوطنين بجروح.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الفتى ربط نفسه بالعملية خلال التحقيق الأولي معه، مشيرا إلى أنه من سكان مخيم عسكر في نابلس، وتم تحويله للشاباك لاجراء المزيد من التحقيقات معه.

وفي وقت سابق، أقدمت قوة خاصة الليلة الماضية على اختطاف شابين خلال نشاط لها ما بين مخيمي عسكر الجديد والقديم، شرق نابلس، قبل أن تفرج عن أحدهما وتبقي على الآخر وهو إبراهيم زمر.