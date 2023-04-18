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الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

الأربعاء 19 أبريل 2023 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية



محافظات/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشابين علاء ماجد صنوبر، وأحمد هشام صنوبر، بعد اقتحام منزليهما في قرية يتما جنوب نابلس.

وسبق ذلك أن أقدمت قوة خاصة على اختطاف شابين خلال نشاط لها ما بين مخيمي عسكر الجديد والقديم، شرق نابلس، قبل أن تفرج عن أحدهما وتبقي على الآخر وهو عبدالله زمر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا لم تعرف هويته بعد اقتحام منزل في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم.

وصادرت تلك القوات مركبة من قرية المنشية جنوب بيت لحم.

واعتقل الفتى أدم سمير أبو شرار من منزله بمخيم عين السلطان في أريحا.

فيما اعتقل والد الشاب طارق صالح من بلدة عارورة شمال غرب رام الله للضغط على نجله من أجل تسليم نفسه.

واقتحمت تلك القوات مناطق أخرى من الضفة الغربية ونفذت عمليات مداهمة، كما تعرضت لإطلاق نار خلال اقتحامها أطراف بلدة قباطية بجنين.

#الضفة الغربية

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