تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع ولي العهد السعودي في جدة

رام الله/سما/

اجتمع الرئيس محمود عباس، مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة.

وأطلع الرئيس، ولي العهد السعودي، على آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشاد الرئيس بالإنجازات الكبيرة والنهضة الشاملة التي حققتها المملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة في ظل رؤيتها 2030، والعمل على تعزيز حضور المملكة ورفع مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنا دورها الفاعل والمهم في دعم قضايا الأمة، وفي الطليعة منها دعم قضية شعبنا الفلسطيني، وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتمسك بمبادرة السلام العربية.

وبحث اللقاء، علاقات الاخوة الفلسطينية السعودية وسبل تعزيزها، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة، وسبل انجاح القمة العربية القادمة في الرياض، وقد كان اللقاء فرصة قام خلالها الرئيس بتهنئة صاحب السمو الملكي، ولي العهد، بذكرى البيعة السادسة لسموه، وما تحقق خلالها من انجازات، وتمنياته للمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بالخير والتألق والازدهار على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية.

من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد، مواقف المملكة الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا. ومن الجانب السعودي، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي خالد بن سلمان، ووزير الخارجية سمو الامير فيصل بن فرحان، ومعالي الاستاذ مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات خالد حميدان، وعدد من المسؤولين.

وكان الرئيس قد وصل مدينة جدة، الاثنين، بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية.