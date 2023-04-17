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الخارجية: شعبنا متمسك بمقدساته وحقوقه رغم جبروت الاحتلال وتخاذل المجتمع الدولي

الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: شعبنا متمسك بمقدساته وحقوقه رغم جبروت الاحتلال وتخاذل المجتمع الدولي



رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن زحف المواطنين نحو القدس ومقدساتها، ونحو الحرم الإبراهيمي الشريف، دليل قاطع على فشل سياسة الاحتلال ومخططاته التهويدية، وعلى تمسك شعبنا بكامل حقوقه ومقدساته رغم جبروت الاحتلال وعقوباته الجماعية المخالفة  للقانون الدولي.

وعبرت الوزارة عن استيائها من تراخي المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وطالبت باجراءات دولية فاعله لردع الاحتلال وإجباره على وقف تغوله على شعبنا.

وأدانت الوزارة إقدام سلطات الاحتلال على إجبار المصلين والمعتكفين داخل الحرم الإبراهيمي الشريف لإحياء ليلة القدر على مغادرته من خلال إغلاق بواباته والاعتداء على المواطنين في محيطه. كما أدانت الوزارة تنكيل الاحتلال وتضييقاته بحق المواطنين سواء أثناء دخولهم للقدس أو خروجهم من المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الوزارة هذه الإجراءات امتدادا لسياسة استعمارية تهدف إلى فرض المزيد من التحكم والسيطرة على المقدسات وفرص الوصول إليها، ومحاولة لتذكير المواطنين بأن الاحتلال هو المسيطر على حياتهم وحركتهم، عبر تصعيد احتلالي متواصل، وعقلية فاشية تنكر حقوق شعبنا وتتنكر لالتزامات الاحتلال وفق القانون الدولي.

#وزارة الخارجية

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