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الطقس: أجواء صافية وحارة الى شديدة الحرارة

الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وحارة الى شديدة الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء صافيا بوجه عام وحارا الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الاربعاء يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وحارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشط ة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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