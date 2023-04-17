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بالفيديو: إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح

الثلاثاء 18 أبريل 2023 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بحي الشيخ الجراح في القدس المحتلة وانسحاب المنفذ.

وأكدت شرطة الاحتلال أن حالة الجريحين في إطلاق النار متوسطة، وبحسب وسائل إعلام عبرية فالجريحان من الحريديم.

وأفادت مصادر عبرية بأن شرطة الاحتلال عثرت على سلاح  من نوع "كارلو" في موقع العملية.

واستنفرت قوات الاحتلال عقب عملية إطلاق النار بحثا عن المنفذ.

وذكرت إذاعة الجيش الاحتلال بأنه طلب من المستوطنين في الشيخ جراح إغلاق المنازل وعدم الخروج منها خوفًا من بقاء منفذ عملية إطلاق النار في المنطقة.

 

وأفادت القناة 13 العبرية بأن قوات من الشرطة والشاباك تحاصر مبنى في الشيخ جراح. في إطار عمليات التمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار.

ولاحقا أكد المتحدث باسم شرطة الاحتلال أن عملية اطلاق نار استهدفت مستوطنين متدينين داخل سيارتهما في الشيخ جراح بالقدس واصابتهما بجروح متوسطة وهروب المنفذ

وأشار إلى أن قوات كبيرة من الشرطة مستعينة بطائرة مروحية تقوم بعمليات بحث وتفتيش عن المنفذ.

     

#اطلاق نار #عملية #الشيخ جراح #القدس المحتلة

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