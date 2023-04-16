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بايدن يشيد بـ"المقاتلة" رشيدة طليب ويتعهد بحماية عائلتها في الضفة الغربية

الإثنين 17 أبريل 2023 03:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يشيد بـ"المقاتلة" رشيدة طليب ويتعهد بحماية عائلتها في الضفة الغربية



واشنطن/سما/

توقف الرئيس الأمريكي جو بايدن للحظة من خطابه في مصنع سيارات في ولاية ميشيغان يوم الثلاثاء للإشادة علانية بـ “شغف” النائبة الديمقراطية التقدمية  رشيدة طليب، مضيفًا أنه ملتزم بضمان سلامة عائلتها الفلسطينية وسط التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقد انتقدت طليب – العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونغرس – بشدة موقف بايدن من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، واتهمته مؤخرًا “بأخذ أوامر” من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لموقع “ذا ديلي بيست” قال بايدن أثناء زيارته مصنع ديربورن فورد: “أنا معجب بذكائك، وأنا معجب بشغفك، وأنا معجب باهتمامك بالعديد من الأشخاص الآخرين. ومن قلبي، أدعو الله أن تكون جدتك وعائلتك بخير – أعدك بأن أفعل كل شيء لأرى أنهم في الضفة الغربية. أنت مقاتلة، والله يشكرك لأنك مقاتلة “.

ومنذ بداية العام الجاري، استشهد ما لا يقل عن 197 فلسطينيًا، من بينهم 92 امرأة وطفلاً.

وبينما لا يزال بايدن مترددًا في انتقاد إسرائيل وتأكيده على أن الكيان لديه “الحق في الدفاع عن نفسه”، فقد أعرب مؤخرًا عن دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

#بايدن #رشيدة طليب

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