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أبناء سخنين يكتسح "بيتار" العنصري برباعية

الإثنين 17 أبريل 2023 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبناء سخنين يكتسح "بيتار" العنصري برباعية



الداخل المحتل/سما/

اكتسح فريق اتحاد أبناء سخنين مساء اليوم الأحد، نادي بيتار القدس العنصري برباعية مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 29 لدوري الدرجة العليا منافسات القسم السفلي.

وشهدت المباراة كما اللقاءات السابقة، اقتحام مشجعي "بيتار" المعروفين بعنصريتهم وكرههم للعرب والمسلمين للملعب وسط هتافات "الموت للعرب"، ما أدى إلى توقف المباراة في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري والثاني في البلاي أوف السفلي برصيد 35 نقطة، وهو يبتعد بفارق نقطتين عن بيتار صاحب المركز السابع.

وبهذا الفوز ضمن أبناء سخنين بقاءه بشكل رسمي في الدرجة العليا لموسم آخر.

وكان فريق أبناء سخنين ألحق الخسارة بالفريق العنصري بيتار بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أحداثها على استاد "الدوحة"، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدرجة العليا، ليؤكد الفريق هذه الليلة تفوقه على "بيتار" في هذا الموسم كما أغلب المواسم السابقة.

#سخنين

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