  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: ذكرى اغتيال "أبو جهاد" تثبت عجز الاحتلال عن وقف نضال شعبنا

الأحد 16 أبريل 2023 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: ذكرى اغتيال "أبو جهاد" تثبت عجز الاحتلال عن وقف نضال شعبنا



غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الذكرى الخامسة والثلاثين لاغتيال الشهيد القائد الوطني خليل الوزير "أبو جهاد" تمثل مناسبة وطنية للتأكيد على خيار المقاومة وقتال الاحتلال الذي تبناه الشهيد أبو جهاد والذي دفع حياته دفاعاً عن حق الشعب في النضال ضد المشروع الاستعماري.

وأضاف الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريحٍ له اليوم الأحد، تثبت هذه الذكرى عجز الاحتلال عن وقف نضال شعبنا عبر الاغتيال، بل هذا الاجرام سيزيد شعبنا تمسكاً بحقه في ارضه ومقدساته.

وأكد: "في ذكرى استشهاد خليل الوزير نؤكد على حتمية وحدة المقاومة في ميدان الفعل النضالي بين كل قوى شعبنا، باعتبار ذلك سر قوتنا وقدرتنا على هزيمة المحتل".

#حماس #الشهيد أبو جهاد #خليل الوزير #الاحتلال #فتح

الأكثر قراءة اليوم

" الدعم السريع": كتيبه من الجيش المصري تسلم نفسها لقواتنا بمروي شمال السودان (فيديو)

سماع دوي انفجار ضخم في "إسرائيل" والجمعية الفلكية تعلق

وثائق البنتاغون المسربة تكشف عن خطط "إسرائيل" ضد إيران

السودان: قتلى وجرحى في الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"

البرهان يُعلق على الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الصحة تصدر بيانا بشأن تعرض مواطنة للتحرش في إحدى مشافي بيت لحم

لحظات مرعبة.. شاهد كيف سحل الحراس رئيس وزراء اليابان خوفًا من اغتياله

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية وزيارة السعودية.. تحرك مُفاجئ وملفات “حساسة” على الطاولة.. فهل هي بداية صفحة جديدة؟

سموت

خفض التدريج الائتماني الإسرائيلي: "تعقيب نتنياهو وسموتريتش معزول عن الواقع"

"هآرتس" : إسرائيل لا تزال تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات

أبو مرزوق: "حماس" ليست جزءاً من أي محور سياسي أو عسكري

photo_2023-04-15_22-56-31

السودان: قتلى وجرحى في الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم