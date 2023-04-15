نجم عربي وحيد في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن التشكيلة المثالية بعد اختتام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

وضمت التشكيلة المثالية للبطولة التي نشرها الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر"، اسم لاعب عربي وحيد، وهو الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم فريق ميلان الإيطالي.

ويأتي اختيار اللاعب الجزائري بعد قيادته لنادي ميلان إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه نابولي (1-0) بإحرازه هدف الفوز الوحيد "للروسونيري" عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول "للديربي" الإيطالي الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وتمكن إسماعيل بن ناصر من تسجيل هدفه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما دخل التشكيلة المثالية لهذه المرحلة من دوري الأبطال، 5 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الذي ألحق هزيمة كبيرة بضيفه بايرن ميونخ الألماني (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وكان من اللافت أن جميع اللاعبين في التشكيلة المثالية تكونوا من الفرق الأربعة الفائزة في مباريات الذهاب وهي: مانشستر سيتي (5 لاعبين)، ريال مدريد (3 لاعبين)، ميلان (لاعبان)، إنتر ميلان (لاعب واحد).

وفي ما يلي التشكيلة المثالية كاملة:

حراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: الإنجليزي جون ستونز (مانشستر سيتي)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، الدنماركي سيمون كيير (ميلان)، النمساوي ديفيد ألابا (ريال مدريد).

خط الوسط: الجزائري إسماعيل بن ناصر (ميلان)، البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، الإسباني رودريغو (مانشستر سيتي)، البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد).

خط الهجوم: النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).