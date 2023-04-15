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أبو مرزوق: "حماس" ليست جزءا من أي محور سياسي أو عسكري

الأحد 16 أبريل 2023 06:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: "حماس" ليست جزءا من أي محور سياسي أو عسكري



الدوحة/سما/

نفى عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، السبت، أن تكون الحركة “جزءا من أي محور سياسي أو عسكري”.


وقال أبو مرزوق عبر حسابه على تويتر: “حماس ليست جزءا من أي محور سياسي أو عسكري، بغض النظر عن الاسم والعنوان”.


وأضاف: “نحن حركة مقاومة إسلامية، ونسعى لعلاقات مع كل القوى الحية في المنطقة والعالم، وليس لنا عداء مع أي مكون، سوى العدو الصهيوني”.


وتابع أبو مرزوق: “نشكر كل من يقف معنا مساعدا ومعينا، وليس هناك من علاقة مع أي طرف على حساب طرف آخر”.


وعادة ما تحسب تقارير إعلامية عربية ودولية “حماس” على ما يسمى “محور المقاومة” الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، لكن الحركة تؤكد بشكل متكرر أنها تسعى لعلاقات مع كل القوى بالمنطقة والعالم.

#موسى ابو مرزوق

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