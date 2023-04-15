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النار المقدسة تصل من القدس إلى موسكو

الأحد 16 أبريل 2023 05:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النار المقدسة تصل من القدس إلى موسكو



موسكو/سما/

سلم وفد مؤسسة "القديس أندروس أول المدعوين" النار المقدسة من كنيسة القيامة في القدس إلى موسكو، وهبطت الطائرة، التي حملت النار المقدسة يوم السبت من بيت المقدس، في مطار فنوكوفو 3.

واستقبل ممثلو مختلف أبرشيات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الطائرة التي حملت النار المقدسة.

جلبت المصابيح بالنار من المطار إلى معبد المسيح المخلص ليلة عبادة عيد الفصح، التي يرأسها بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل.

وتم نقل المصباح الخاص الذي يحمل النار المقدسة من المطار إلى كاتدرائية المسيح المخلص لإحياء قداس ليلة عيد الفصح، الذي يقوده بطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا.

وسيقوم ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بنقل النار المقدسة إلى عشرات المدن الروسية، كما سيتم تسليم المصابيح إلى 11 كنيسة في العاصمة الروسية.

ويجري نقل النار المقدسة التي تنبثق مرة واحدة فقط كل عام إلى روسيا داخل مصباح خاص قادر على التصدي لتذبذبات حادة في الضغط، وهو يضمن عدم انطفاء الشعلة حتى في ظروف استثنائية.

#القدس

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