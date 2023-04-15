شاهد: جمهور يوناني يحرق علم الاحتلال ويرفع علم فلسطين بمباراة ضد فريق إسرائيلي

وكالات

أقدمت جماهير فريق "أيك أثينا" اليوناني على حرق علم الاحتلال خلال مواجهة نادي "هبوعيل القدس" الإسرائيلي خلال مباراة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة السلة في قاعة "آنو ليوزيا" الأولمبية الأربعاء.



وأطلق مشجعو فريق كرة السلة اليوناني الألعاب النارية وألقوا الفضلات على مشجعي نادي "هبوعيل القدس"، كما قام مشجعو النادي اليوناني، بحرق العلم الإسرائيلي، مع رفع العلم الفلسطيني في المدرجات.



وزعمت وسائل إعلام عبرية أن المشجعين اليونانيين حاولوا اقتحام أماكن تشجيع الفريق الإسرائيلي أكثر من مرة، فيما فكر حكام المباراة ومسؤولو الأمن، في إمكانية إيقاف المباراة، لكنهم تنازلوا عن ذلك خشية أن يدفع القرار نحو مزيد من التدهور، إلى حد وقوع "اقتتال عنيف"، بحسب ما نُسب للفريق.



وبالفعل، توقفت المباراة مرتين خلال الشوط الأول وتأخر انطلاق الشوط الثاني، قبل استمرار المباراة التي فاز فيها الفريق اليوناني بنتيجة 94-78.



وقالت مصادر في وزارة خارجية الاحتلال لقناة "آي نيوز24" الإسرائيلية، إن السفارة الإسرائيلية في أثينا، كانت على اتصال بالشرطة اليونانية، لضمان حماية المشجعين الإسرائيليين.



ويقول أحد مشجعي النادي الإسرائيلي، إنه منذ بداية المباراة، قوبلوا بأضواء ليزر موجهة إليهم من قبل مشجعي النادي اليوناني، وفي مرحلة ما، حاول المشجعون المنافسون اقتحام مدرجاتهم.



وذكرت القناة الإسرائيلية، أن مشجعي نادي "هبوعيل القدس" قاموا أيضا بإطلاق قنابل إنارة كانت بحوزتهم.





وقد أصدر النادي الإسرائيلي بيانًا وصف الحادث بأنه "لا يقل عن هجوم إرهابي" ضد مشجعيه.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حرق العلم الإسرائيلي في مباراة لكرة السلة في العاصمة أثينا، حيث حرق مشجعون يونانيون العلم الإسرائيلي، ورفعوا الفلسطيني وصورا للأسير مروان البرغوثي، خلال مباراة كرة السلة في كانون الأول/ ديسمبر 2019.