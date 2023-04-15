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رام الله: الاحتفال بـ"سبت النور" بمسيرات كشفية

السبت 15 أبريل 2023 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الاحتفال بـ"سبت النور" بمسيرات كشفية



رام الله/سما/

استقبلت مدينة رام الله، اليوم السبت، النور المقدس القادم من كنيسة القيامة في القدس المحتلة، بمشاركة جموع غفيرة من المواطنين، تقدمهم المحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس البلدية عيسى قسيس، وقادة الأجهزة الأمنية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية ورعاة الكنائس في المدينة، ولفيف من الكهنة ورجال الدين المسيحي.

وانطلقت مسيرة النور من دوار المنارة مرورا بالشارع الرئيسي وصولا إلى كنيسة التجلي للروم الأرثوذكس، يتقدمها فرق الكشافة التي عزفت الحانها الشجية ابتهاجاً بالمناسبة.

وأقيمت الصلوات في كنائس المدينة بعد أن أضيئت قناديلها وشموعها بالنور المقدس، علما أن الكنائس في محافظة رام الله والبيرة تحتفل يوم غد الأحد بعيد الفصح المجيدة حسب التقويم الشرقي.

وقالت غنام: "إننا اليوم نقدم رسالة محبة وتآخي للعالم من فلسطين، والاحتفالات رسالة من شعبنا للعالم أجمع أنه يصر على الاحتفال بأعياده الدينية والوطنية، وأنه بكل أطيافه متوحد في محاربة الاحتلال".

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#رام الله #سبت النور

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