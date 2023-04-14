البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدعو المسيحيين للتوافد لكنيسة القيامة يوم سبت النور

القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس مجلس كنائس الأراضي المقدسة، بطريرك المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، أبناء شعبنا المسيحيين، للتوافد إلى كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة، للمشاركة في فعاليات سبت النور.

وقال ثيوفيلوس في تصريحات، اليوم الجمعة، "إن هذا العيد هو عيد القدس، ويتوافد الناس إلى كنيسة القيامة من كل مكان، لأن وجودنا مهم في القدس، لنحافظ على مقدساتها ومسيحييها".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض العراقيل والقيود والتضييقات على القدس المحتلة، مع اقتراب سبت النور، وعيد الفصح المجيد، الذي يصادف الأحد المقبل.

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