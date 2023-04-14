فتح إقليم جنين تقيم إفطارا لأسر الشهداء والأسرى

جنين/سما/

أقامت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اقليم جنين، ومنطقة الشهيد زياد العامر في مخيم جنين اليوم الجمعة، إفطارا جماعيا لعائلات الشهداء والأسرى في محافظة جنين.

جاء ذلك بحضور أمين سر اقليم جنين ومخيمها عطا أبو ارميلة وجهاد أبو الكامل وقيادة الحركة، ورجل الأعمال منيب المصري، ورئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم جنين محمد الصباغ، ورئيس تجمع أسر الشهداء في المحافظة مسعد العمار.

وحيا أبو ارميلة أهالي الشهداء والأسرى، مؤكدا أن "فتح" تنحني اجلالا للشهداء وللأسرى. مستذكرا معركة مخيم جنين التي جسدت وحدة شعبنا وفصائله في المقاومة، مشيدا بصمود وانتصار وتضحيات أهلنا في القدس المحتلة.

وأكد أن فتح ستبقى على عهد الشهداء، وأنها ستبقى وفية لعائلاتهم لأنهم قدموا أبنائهم على مذبح الحرية.

وشدد أبو ارميلة على أن جنين هي عنوان الصمود والتحدي والعزيمة والإصرار، ومحافظة الشهداء والأسرى والجرحى، وستبقى دائما في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياتها، وأن دماء الشهداء وعذابات المعتقلين ستبقى وقوداً للنضال الوطني حتى الحرية والاستقلال.