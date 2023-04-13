العلاج بالبرودة.. فوائد مذهلة لاستخدام الثلج للشعر

وكالات / سما /

تؤدي الحرارة العالية إلى تلف الشعر مع الوقت، وإصابته بالهشاشة والجفاف، لكن ماذا لو تعرّض شعرُك لحرارة دون الصفر، من خلال تمرير مكعبات الثلج على خصلات الشعر، أو العلاج بالتبريد للشعر في صالونات تصفيف الشعر؟

وتلاقي معالجة مشاكل الشعر بالتبريد رواجاً في عالم العناية بالشعر في الوقت الحاضر، بهدف تعزيز قوة الشعر وترطيبه وإعادة اللمعان والحيوية إليه، نقدم لك أبرز فوائد الثلج للشعر.

ما هو العلاج بالتبريد للشعر؟

يُعَد العلاج بالتبريد للشعر أحدث الابتكارات في عالم العناية بالشعر، وهو علاج يقوم على استخدام نوع شامبو محدد، يعزز من امتصاص خصلات الشعر للمنتجات التي سيتم استعمالها لاحقاً في هذه التقنية.

ثم يُستخدم علاجٌ يعتمد على الكولاجين وحمض الهيالورونيك والأكاي، ويقوم خبير الشعر بتمرير مكواة فرد باردة، تصل درجة حرارتها إلى 16 درجة تحت الصفر، على خصلات الشعر واحدةً تلو الأخرى.

وينتج عن هذه العملية خصلات شعر أكثر قوة ولمعاناً وحيوية؛ علماً بأن فعالية علاج الشعر بالتبريد، هي لمدة شهر على الأقل.

ماذا عن مكعبات الثلج؟

لا تقتصر فوائد مكعبات الثلج على البشرة، وإنما لها فوائد كثيرة للشعر؛ إذ أن مجرد تمريرها على كلٍّ من فروة الرأس والشعر من جذوره وحتى أطرافه، يساعد في تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وإغلاق المسام، وإمداد الشعر بالحيوية، وإعادة اللمعان والحيوية إليه.

وتعمل مكعبات الثلج على احتفاظ الشعر بالزيوت الطبيعية المفيدة التي تفرزها فروة الرأس، والتي تساعد في تنعيم الشعر وتسريع نموه ومكافحة تساقطه.

وتغلف مكعبات الثلج خصلات الشعر بعد تمريرها عليها، بطبقة خارجية تحميها من الملوّثات البيئية والعوامل الطبيعية القاسية، كالأوساخ والغبار وأشعة الشمس.

طريقة استخدامها

قبل البدء بتمرير مكعبات الثلج على شعرك، اغسليه بشامبو بتركيبة خفيفة، من ثَم اشطفيه بالماء الدافئ، وذلك للتخلّص من الدهون والزيوت غير المرغوب فيها، وإزالة الأوساخ العالقة بين خصلات الشعر.