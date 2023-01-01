وفد قيادي من "الجهاد" برئاسة النخالة يصل العاصمة العراقية

بغداد/سما/

وصل، مساء اليوم، وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة، إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

وتتخلل زيارة وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة القائد النخالة لقاءات مع قيادات عراقية رسمية وحزبية رفيعة المستوى، وشخصيات وفعاليات من المجتمع العراقي.

و سيجري وفد الحركة برئاسة القائد النخالة مباحثات حول آخر التطورات والمستجدات الفلسطينية والعربية، وسبل دعم المقاومة في فلسطين، ولا سيما في القدس، في مواجهة الاعتداءات الصهيونية واقتحامات المسجد الأٌقصى.