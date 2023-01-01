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مستشار اشتية يهاجم وزير المالية..

الأربعاء 12 أبريل 2023 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار اشتية يهاجم وزير المالية..



رام الله/سما/

انتقد مستشار رئيس الوزراء عبد الإله الأتيرة، مساء اليوم الأربعاء، بحدة وزير المالية شكري بشارة على خلفية تصريحاته التي أطلقها ظهرًا بشأن عدم قدرة وزارته على توفير راتب للموظفين قبل عيد الفطر، وأن الموظفين لا يحتاجون إليه.

وقال الأتيرة وهو عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، "إن وزير المالية تجاوز كل المعايير الإدارية والأعراف الحكومية البروتوكولية، بتجاوزه لرئيس الوزراء محمد اشتية".

وأضاف الأتيرة: "بالتراتبية الإدارية بأية مؤسسة بالعالم كله، سواء كانت مؤسسة قطاع خاص أو قطاع حكومي أو حتى بالنظام السياسي، عندما يعلن مسؤول عن قرار فلا يجوز مخالفته أو إبطاله إلا من المسؤول الذي أصدر القرار أو مستوى أعلى بالسلطة والصلاحيات".

واعتبر الأتيرة أن ذلك "خلل كبير ويصل إلى درجة العيب بل والمعيب، لأنه يهز هيبة الحكومة وهيبة الدولة كلها، وبالتالي يسبب فقدان المجتمع المحلي وحتى الدولي بالحكومة والدولة". كما قال.

وتابع: "ليس هذا فقط بل يهز الثقة ويوجه ضربة بالمقتل لحركة فتح بصفتها تمثل الضمان لهذه الحكومة، حيث أن رئيس الوزراء تم تعيينه بالمنصب بناء المزاج العام لحركة فتح وتبنى المجلس الثوري واللجنة المركزية هذا المزاج".

وواصل الأتيرة: "كان الأجدر بوزير المالية لو كان يمتلك نوايا حسنة أن يتوجه إلى دولة رئيس الوزراء ويعلمه بوجود أزمة مالية، ويتصرف عندها دولة رئيس الوزراء بالخروج بتوضيح".

#محمد اشتية

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