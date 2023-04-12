رئيس الإمارات يصل إلى مصر في زيارة رسمية

القاهرة/سما/

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الرئيس محمد بن زايد وصل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية.

وأضافت الوكالة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان في مقدمة مستقبلي بن زايد. ولم تشر إلى سبب الزيارة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى زيارة مفاجئة إلى السعودية في 3 إبريل/نيسان الجاري، استهدفت بشكل أساسي الحصول على دعم مالي من المملكة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير عن الزيارة، أنّ السعودية ودول الخليج الأخرى أكدت لمصر أنّ أي خطة إنقاذ مالية ستعتمد على خفض القاهرة قيمة عملتها، وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، وتقليص دور المؤسسة العسكرية في الأنشطة الاقتصادية.



وأشارت الصحيفة، استناداً إلى مصادر مطلعة لم تذكر أسماءها، أنّ زيارة السيسي للمملكة ولقاءه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية".

وقال مسؤولون، وفقاً للصحيفة، إنّ "جيران مصر الأثرياء يريدون عوائد أفضل لأموالهم الآن، حيث يركزون على إعادة تشكيل اقتصاداتهم المعتمدة على الطاقة".