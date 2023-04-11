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بن غفير يعلق على قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى

الثلاثاء 11 أبريل 2023 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يعلق على قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى



القدس المحتلة/سما/

علق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، على قرار منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى بدءا من الغد، وذلك خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان.

وقال بن غفير في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام عبرية: "هذا القرار الذي اتخذ بسبب موجة "الإرهاب"  خطأ جسيم لن يجلب الهدوء بل سيؤدي إلى تصعيد".

وأضاف: "إضعاف قوة الشرطة في المسجد الأقصى سيخلق أرضية خصبة لتظاهرات ضخمة من التحريض على قتل اليهود وسيناريو إلقاء الحجارة على المستوطنين على حائط البراق.

وتابع : "عندما يضربنا الإرهاب يجب أن يكون الرد بقوة، لا أن نستسلم لأهوائه، وفق قوله.

#ايتمار بن غفير

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