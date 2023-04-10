مصدر أمريكي: حماس تلقت صواريخ بعيدة المدى من حزب الله لمهاجمة إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

زعم مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لقناة سكاي نيوز بالعربية إن حزب الله يمد حماس بالصواريخ بعيدة المدى حتى تتمكن من مهاجمة إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وبحسب المصدر ، فإن "الحرس الثوري الإيراني نقل المئات من عناصر حماس عبر مطار بيروت لتلقي تدريب من قبل حزب الله في إطار نيته فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل دون تدخل نصر الله".

وأضاف المصدر أن "المخابرات الأمريكية لديها معلومات تفيد بأن حزب الله يدرب نشطاء حماس على تشغيل صواريخ بعيدة المدى متطورة من أجل إطلاق النار على إسرائيل".

كما يوجد تنسيق بين الحرس الثوري وحزب الله وسوريا لتسهيل جلب عناصر حماس إلى لبنان حيث يتلقون تدريبات في منطقة البقاع. وبعد ذلك يتم نقل العناصر إلى جنوب لبنان وتحديداً إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. . "



و بحسب زعم المصدر ، أن إدارة بايدن اتصلت بالجيش اللبناني ، طالبته بالتعاون في الكشف عن أماكن وجود عناصر حماس ومستودعاتهم العسكرية ، وأشار المصدر إلى أن "هناك مخاوف من استخدام هذه الصواريخ ضد اسرائيل مما يشير الى احتمال وقوع مواجهة خطيرة في الاسابيع المقبلة.