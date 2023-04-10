  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر أمريكي: حماس تلقت صواريخ بعيدة المدى من حزب الله لمهاجمة إسرائيل

الثلاثاء 11 أبريل 2023 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمريكي: حماس تلقت صواريخ بعيدة المدى من حزب الله لمهاجمة إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 زعم مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لقناة سكاي نيوز بالعربية إن حزب الله يمد حماس بالصواريخ بعيدة المدى حتى تتمكن من مهاجمة إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وبحسب المصدر ، فإن "الحرس الثوري الإيراني نقل المئات من عناصر حماس عبر مطار بيروت لتلقي تدريب من قبل حزب الله في إطار نيته فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل دون تدخل نصر الله".

وأضاف المصدر أن "المخابرات الأمريكية لديها معلومات تفيد بأن حزب الله يدرب نشطاء حماس على تشغيل صواريخ بعيدة المدى متطورة من أجل إطلاق النار على إسرائيل".

كما يوجد تنسيق بين الحرس الثوري وحزب الله وسوريا لتسهيل جلب عناصر حماس إلى لبنان حيث يتلقون تدريبات في منطقة البقاع. وبعد ذلك يتم نقل العناصر إلى جنوب لبنان وتحديداً إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. . "


و بحسب زعم المصدر ، أن إدارة بايدن اتصلت بالجيش اللبناني ، طالبته بالتعاون في الكشف عن أماكن وجود عناصر حماس ومستودعاتهم العسكرية ، وأشار المصدر إلى أن "هناك مخاوف من استخدام هذه الصواريخ ضد اسرائيل مما يشير الى احتمال وقوع مواجهة خطيرة في الاسابيع المقبلة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: ذكره نصر الله في خطابه الأخير.. ما الذي تترقبه"إسرائيل" يوم الجمعة المقبل؟

هجوم إسرائيلي على خطاب نتنياهو

كاتب عبري يرسم سيناريو لغزو "إسرائيل" من عدة جبهات

قائد الجيش الإيراني يرد على تهديدات هاليفي

نتنياهو يبقي غالانت بمنصبه: لن نسمح لحماس باقامة بنية تحتية في لبنان

استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بصاروخ مجهول

تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 4-2023

الأخبار الرئيسية

image_processing20230411-19579-w9np98

الأقصى محط الأنظار.. المخابرات الإسرائيلية تقدر: حرب على عدة جبهات متوقعة العام المقبل

photo_2023-04-10_20-44-03

هجوم إسرائيلي على خطاب نتنياهو

عرين الأسود تتوعد بمحاسبة كل من خطط لاستشهاد أي مقاوم

حماس تعقب على تصريحات نتنياهو

نتنياهو يبقي غالانت بمنصبه: لن نسمح لحماس باقامة بنية تحتية في لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم