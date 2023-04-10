حماس تعقب على تصريحات نتنياهو

غزة/سما/

عقبت حركة حماس، مساء اليوم، على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنها لا يمكن أن تخيف شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل معركة الدفاع عن هوية المسجد الأقصى في مواجهة الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي له، "ان خطاب نتنياهو محاولة لقلب الحقائق، فالاحتلال هو أساس كل التوترات، وهم من يمارس الإرهاب بشكل ممنهج ومستمر، وشعبنا يخوض معركة مشروعة لانتزاع حقه بالحرية والاستقلال.

وأضاف: "تهديدات نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وسوريا ولبنان وإيران؛ يؤكد أن كيان الاحتلال يشكل خطرًا على كل المنطقة ومصالحها.

وبدوره قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: ان "تهديدات نتنياهو لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على المقاومة والدفاع عن الأرض والمقدسات وكل محاولات النيل من شعبنا ومقاومته فشلت .

وأضاف: "نتنياهو يعش أزمة داخلية وتهديداته هي محاولة لتصدير أزماته الداخلية وحرف الأنظار عما يجري في داخل دولة الكيان الصهيوني.