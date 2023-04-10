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رئيسا وزراء الأردن وقطر يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية

الإثنين 10 أبريل 2023 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسا وزراء الأردن وقطر يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية



الدوحة/سما/

بحث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في الدوحة، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، سيما ما يتعلق بالأوضاع على الساحة الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد رئيسا وزراء الأردن وقطر إدانة ورفض البلدين للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني والاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والاعتداء عليه وعلى المصلين فيه، لافتيَن إلى ضرورة تحرك المُجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التأكيد على موقف البلدين الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المُستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القانوني القائم في القدس ومقدساتها والحفاظ عليها ورعايتها، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التي ينهض بها الملك عبدالله الثاني بكل أمانة ومسؤولية واقتدار.

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#الاردن #قطر

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