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الاحتلال يعتقل شابا من "الأقصى" ويحكم آخر إداريا لستة شهور

الإثنين 10 أبريل 2023 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابا من "الأقصى" ويحكم آخر إداريا لستة شهور



القدس المحتلة/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، الشاب ماهر أبو الهوى، من المسجد الأقصى المبارك، بحجة رفعه لافتة في المسجد.

من جهة ثانية، أصدرت محكمة الاحتلال عصر اليوم، حكما بالسجن الإداري لمدة ستة شهور، بحق المقدسي مرشد الشوامرة. 

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شوامرة في السابع والعشرين من  آذار  بعد  مداهمة منزله في بلدة الرام.

وفي سياق متصل أفرجت محكمة الاحتلال عن الشاب محمد السلايمة شرط الحبس المنزلي مدة أسبوع، والشاب عمر اشتيّ شرط الحبس المنزلي حتى الخميس المقبل، ومنع دخول الأقصى واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمدة شهر.

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#المسجد الاقصى #اعتقال

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