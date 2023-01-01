كيف تعرف إذا كنت تعاني من ارتجاج في المخ؟

وكالات / سما /

ارتجاج المخ من الحالات الخطيرة التي لا يمكن اكتشافها بسهولة، فحسب ما ذكره موقع HELTHY فإن ما يصل إلى 50٪ من حالات الارتجاج لا يتم اكتشافها أو علاجها، فالارتجاج هو إصابة دماغ رضحية كثيرا ما يحدث من ضربة في الرأس، السقوط ورياضات الاحتكاك هي أكثر أسباب الارتجاج شيوعًا.

يمكن أن تحدث هذه الأنواع من إصابات الرأس أيضًا من الاهتزاز العنيف للرأس ، كما هو الحال أثناء حوادث السيارات، وتشمل الإصابات الأقل شيوعًا التي يمكن أن تسبب ارتجاجًا إصابات الانفجار.

يعتقد معظم الناس أن فقدان الوعي هو أكثر أعراض الارتجاج شيوعًا. ومع ذلك ، قد تفقد أو لا تفقد وعيك عندما تعاني من ارتجاج في المخ.

وتشمل الأعراض الأخرى للارتجاج الدوخة ، "رؤية النجوم" ، رؤية مزدوجة أو ضبابية ، طنين في الأذنين ، تشوش في الكلام ، ومشاكل في التوازن. يمكن أن تشمل علامات وأعراض الارتجاج أيضًا الصداع والنعاس وحساسية الضوء وحساسية الضوضاء والغثيان والقيء والإرهاق التغييرات في أنماط النوم هي أيضًا أعراض شائعة.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من إصابة في الدماغ أن يشعروا بالخمول أو الضباب أو الترنح. قد يبدو عليهم الذهول بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعاني الشخص المصاب بالارتجاج من مشاكل في وظائف المخ والحالة العقلية ، بما في ذلك صعوبات في التركيز وفقدان الذاكرة يمكن أن تؤدي إصابات الرأس أيضًا إلى التهيج والاكتئاب وتغيرات في الشخصية.

كم من الوقت تبدأ أعراض الارتجاج بعد اصطدامك برأسك؟

تظهر بعض أعراض الارتجاج في غضون دقائق من إصابة الرأس قد يستغرق ظهور البعض الآخر عدة ساعات ، ويمكن أن تتغير الأعراض بمرور الوقت يمكن أن تتفاقم الأعراض في الأيام التالية لضربة في الرأس و تظهر بعض أعراض الارتجاج فقط عند استخدام الدماغ ، أو عندما تكون خلايا الدماغ تحت الضغط.

ما هي مدة استمرار أعراض الارتجاج؟

يعاني معظم الأشخاص من الأعراض لفترة وجيزة ويشعرون بالتحسن في غضون أسبوعين بعد تشخيص إصابتهم بارتجاج خفيف. ومع ذلك ، يمكن أن تستمر علامات وأعراض ارتجاج المخ لعدة أسابيع أو شهور أو حتى لفترة أطول متلازمة ما بعد الارتجاج هي حالة تستمر فيها أعراض إصابة الدماغ الخفيفة ، مثل الصداع ، والدوخة ، ومشاكل الذاكرة ، لفترة أطول من المتوقع.

كيف أتحقق من الإصابة بارتجاج في الدماغ؟

يمكن لأخصائي الرعاية الصحية مراجعة العلامات والأعراض التي تعاني منها وطلب الاختبارات ، بما في ذلك اختبارات الارتجاج الأساسية ودراسات تصوير الدماغ إذا اشتبهوا في احتمال حدوث ارتجاج يمكن أن يؤدي هذا إلى تشخيص مبكر وعلاج المضاعفات الخطيرة مثل النزيف في الدماغ ، أو تورم الدماغ القاتل ، أو زيادة الضغط داخل الجمجمة ، أو كسر الجمجمة الذي قد يحتاج إلى العلاج من قبل جراحي الأعصاب.

ما هو علاج الارتجاج؟

يتضمن علاج الارتجاج الحصول على قسط كبير من الراحة وعلاج أعراض معينة.

هل يجب أن أرى طبيبًا لإصابة دماغية رضية خفيفة؟

يجب أن ترى أخصائيًا طبيًا في غضون يوم إلى يومين بعد حدوث إصابة في الرأس ، حتى إذا لم تكن لديك أعراض ارتجاج في المخ وتقوم بجميع أنشطتك العادية هذا فقط للتأكد من أن كل شيء على ما يرام يتعافى معظم الناس تمامًا من إصابات الدماغ الرضحية الخفيفة مع وظائف الدماغ الطبيعية.

يجب أن تسعى للحصول على رعاية فورية ورعاية طبية في غرفة الطوارئ إذا تعرضت لضربة في الرأس ولديك الأعراض الطارئة التالية أو العلامات التحذيرية بعد الإصابة بالارتجاج:-

-فقدان مؤقت للوعي لأكثر من 30 ثانية.

-تكرار القيء.

-تفاقم الصداع.

-خروج سائل أو دم من أنفك أو أذنيك.

-اتساع (تضخم) التلاميذ أو التلاميذ ذات الحجم غير المتكافئ.

-رؤية ضبابية أو مزدوجة لا تتحسن.

-رنين مستمر في الأذنين.

-ضعف في الاطراف.

-كلام غير واضح.

-تغيرات في السلوك أو ارتباك أو توهان.

-مشاكل التوازن.