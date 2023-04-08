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الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس

الأحد 09 أبريل 2023 05:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس



نابلس/سما/

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي زعترة وحوارة جنوبا، ومنعت المركبات من المرور من خلالهما، كما أغلقت حاجز بيت فوريك شرقا، ودوار دير شرف غربا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز الـ17 شمالا، ودققت بهويات المواطنين.

وأوضحت أن تجمعات للمستوطنين تشهدها مفترقات الطرق والمداخل المؤدية للمدينة.

وأوضحت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت على حاجز بيت فوريك شرقا الذي يشهد تجمعا للمستوطنين، بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف.

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#نابلس

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