الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تعرض أحد مواقعه العسكرية بشمالي الضفة الغربية لإطلاق نار، دون وقوع إصابات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر عسكري إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين، دون وقوع إصابات.

وبحسب المصدر ذاته، أطلقت قوة عسكرية إسرائيلية كانت كامنة في المكان النار تجاه مطلقي النار الفلسطينيين، ورصدت وقوع إصابات في صفوفهم، قبل أن يفروا من موقع الهجوم.

وتابعت الصحيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عملية تمشيط بحثا عن المهاجمين.

وتشهد المنطقة توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قتل سائح إيطالي وأصيب ستة آخرون في عملية دهس وإطلاق نار على كورنيش تل أبيب.

وعقب الهجوم، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالجيش وشرطة حرس الحدود باستدعاء قوات الاحتياط.