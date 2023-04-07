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الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين وتعتدي على وقفة احتجاجية نصرة للأقصى بالداخل المحتل

الجمعة 07 أبريل 2023 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين وتعتدي على وقفة احتجاجية نصرة للأقصى بالداخل المحتل



الداخل المحتل/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عدة متظاهرين، واعتدت على وقفات منددة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك، وغزة ولبنان في عدة بلدات داخل أراضي العام 48.

وشهدت البلدات العربية عدة وقفات منددة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المعتكفين في المصلى القبلي واعتقال المئات.

ففي بلدة كابول، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، متظاهرين اثنين أحدهما فتى، لرفعهما العلم الفلسطيني خلال الوقفة التي نظمت على مفترق البلدة، نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة ولبنان.

واعتدى عناصر الشرطة الإسرائيلية على المشاركين ومنعوهم من رفع العلم الفلسطيني، فيما اعتقلت الشرطة العديد من الشبان في عدة بلدات عربية منها: الناصرة، وسخنين، وكفر مندا، وباقة الغربية وأم الفحم.

#الشرطة الاسرائيلية

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