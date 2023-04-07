  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية تل أبيب

الجمعة 07 أبريل 2023 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية تل أبيب



تل أبيب/سما/

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ عملية الدهس في تل أبيب، والتي أسفرت عن قتيل وإصابة 7 آخرين.

وذكرت شرطة تل أبيب في بيان لها أن المنفذ قاد مركبته ودهس مجموعة من الأشخاص وأصابهم بجروح قبل أن تنقلب مركبته وحاول الوصول لسلاحه الذي كان بحوزته قبل أن يتمكن عناصر الشرطة في المكان من تحييده .

وأفادت مصادر عبرية وفق تحقيق أولي بأن السيارة التي تم تنفيذ العملية باستخدامها استولى عليها المنفذ، ومنفذ العملية من سكان الضفة الغربية، ويبدو أن بطاقة الهوية التي كانت في السيارة لا تخص المنفذ الذي نفذ العملية.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنفذ هو يوسف أبو جابر من سكان كفر قاسم بالداخل المحتل.

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

إعلام عبري: حماس تحرج "إسرائيل"..

ما هي قرارات الكابينت للرد على اطلاق الصواريخ من لبنان ؟

صحيفة عبرية: نصرالله يرفع الرهان.. والأمن الإسرائيلي: حماس تلقت إذناً

قيادي بحماس: الحركة غير مسؤولة عن صواريخ لبنان

إعلام: المستوطنتان القتيلتان في عملية الأغوار بريطانيتان

لبنان : عدوان إسرائيلي على جنوبي مدينة صور

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-07_20-26-58

الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب.. صورة

photo_2023-04-07_20-06-15

بالفيديو: قتيل وإصابات بينها خطيرة في عملية مزدوجة وسط تل أبيب

photo_2023-04-07_20-26-58

فصائل فلسطينية تبارك عملية تل أبيب

أول قرار من نتنياهو عقب عملية تل أبيب

هل انتهت جولة التصعيد في غزة ولبنان؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم