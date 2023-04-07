بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية تل أبيب

تل أبيب/سما/

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ عملية الدهس في تل أبيب، والتي أسفرت عن قتيل وإصابة 7 آخرين.

وذكرت شرطة تل أبيب في بيان لها أن المنفذ قاد مركبته ودهس مجموعة من الأشخاص وأصابهم بجروح قبل أن تنقلب مركبته وحاول الوصول لسلاحه الذي كان بحوزته قبل أن يتمكن عناصر الشرطة في المكان من تحييده .

وأفادت مصادر عبرية وفق تحقيق أولي بأن السيارة التي تم تنفيذ العملية باستخدامها استولى عليها المنفذ، ومنفذ العملية من سكان الضفة الغربية، ويبدو أن بطاقة الهوية التي كانت في السيارة لا تخص المنفذ الذي نفذ العملية.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنفذ هو يوسف أبو جابر من سكان كفر قاسم بالداخل المحتل.